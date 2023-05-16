العراق… اندلاع حريق هائل في كلية أهلية وسط العاصمة بغداد… فيديو

اندلع حريق هائل في مبنى كلية التراث الأهلية، غربي العاصمة العراقية بغداد، مساء أمس الاثنين.

ونقلت “السومرية نيوز”، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، عن مصدر أمني، إفادته باندلاع حريق هائل في مبنى كلية أهلية، وهي كلية التراث الأهلية، وسط العاصمة بغداد.

وذكر المصدر أن الحريق التهم مبنيين داخل الكلية الأهلية، الواقعة في منطقة المنصور في بغداد، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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ومن جانبه، أكد إعلام مديرية الدفاع المدني العراقية، نشوب حريق في كلية التراث في بغداد، وأنه على الفور توجهت نحو 40 سيارة إطفاء لمكان الحادث من إجل إخماده.

ولم تُعرف بعد أسباب الحريق وحجم أضراره.

ويشار إلى أنه في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، اندلع حريق ضخم في مركز تجاري في منطقة الوزيرية وسط بغداد، أصيب خلاله 32 شخصا كما بلغ عدد المفقودين جراء انهيار جزء من المبنى 10 أشخاص.