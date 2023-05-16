القوات الأوكرانية تقصف مدينتي دونيتسك وغورلوفكا بـ 17 قذيفة

أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، بأن قوات كييف قصفت مدينتي دونيتسك وغورلوفكا في الجمهورية بـ17 قذيفة.

دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن الممثلية أنه”تم تسجيل قصف من جانب القوات المسلحة الأوكرانية في الاتجاه التالي: في الساعة 9:10 التجمع السكني دزيرجينسك – مدينة غورلوفكا ( منطقة نيكيتوفسكي)، تم إطلاق 6 قذائف من عيار 152 ملم”.

ماكرون يعلن استعداد بلاده لتدريب الطيارين الأوكرانيين “على الفور”

وأضاف البيان أنه “في الساعة 20:05 في التجمع السكني كوراخوفو في مدينة دونيتسك (منطقة بتروفسكي)، جرى إطلاق 5 قذائف من عيار 155 ملم… وفي الساعة 22:00 عاودت قصف نفس التجمع السكني في دونيتسك، وتم إطلاق 6 قذائف من العيار نفسه”.

ويشار إلى أن مدينة غورلوفكا تقع على بعد 50 كيلومترا شمالي دونيتسك، وهي تحت سيطرة جمهورية دونيتسك الشعبية منذ عام 2014.

فيما تقع منطقة بتروفسكي في مدينة دونيتسك على المشارف الغربية للمركز الإداري لجمهورية دونيتسك الشعبية، في أبعد جزء عن مركز المدينة.