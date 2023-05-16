الجيش الإيراني: العدو يحاول استهداف التعاون الثلاثي بين روسيا والصين وإيران

قال قائد القوات البحرية للجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، أمس الاثنين، إن العدو يحاول إشغال مثلث إيران والصين وروسيا لمنع التعاون المطلوب بينهم.

وأفادت وكالة “مهر” للأنباء، مساء أمس الاثنين، بأن تصريحات الأدميرال شهرام إيراني جاءت خلال لقائه قائد القوات البحرية الروسية، الأدميرال نيكولاي يومينوف، في العاصمة الإيرانية، طهران.

إيران ترفض الاتهامات الأمريكية وتعتبر استمرار وجود القوات الأجنبية في الخليج تهديدا لأمن الملاحة

وثمَّن القائد العسكري الإيراني تعاون البحرية الروسية في تنفيذ مسابقات جيوش العالم وتنفيذ المناورات المشتركة بين بلاده والصين، مضيفا أن “حضور الأسطول البحري الروسي في المناورات الثلاثة المشتركة بين إيران والصين وروسيا كان قيما للغاية، خاصة التواجد في المناورات الأخيرة الذي احتوى على رسالة مهمة لعدونا المشترك”.

وأشار قائد البحرية الإيرانية إلى أنه “رغم محاولات الأعداء منع التعاون المطلوب، ولكن بحمد الله، لدينا تعاون وتدابير، وهو أمر ضروري وينبغي تعزيز هذا التواصل والتعاون بشكل أكبر”، مناديا بضرورة تشكيل لجنة مشتركة والمزيد من التفاعل في مختلف القطاعات، خاصة في مجال التدريب والتكنولوجيا.

ومن ناحيته، أعرب قائد القوة البحرية الروسية، الأدميرال نيكولاي يومينوف، عن ارتياحه للقاء قائد البحرية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، وزيارته لطهران، مؤكدا أن مثل هذه الزيارة ستؤدي إلى دفع العلاقات البحرية بين البلدين إلى الأمام.

البيت الأبيض بصدد فرض عقوبات على “وسطاء” التعاون العسكري بين روسيا وإيران

وقال قائد القوة البحرية الروسية:

قرار إجراء بعض مسابقات جيوش العالم في إيران كان قرارا صائبا ومن الضروري زيادة جهودنا في هذا المجال.

وشدد الأدميرال نيكولاي يومينوف على أهمية العلاقة بين أساطيل البلدين والتعاون الجيد بين القوتين، مرحّبا بالمقترحات التي قدمها الأدميرال شهرام إيراني، ومعربا عن استعداد بلاده للتوصل إلى اتفاق ثنائي حول هذه الأمور في أقرب وقت ممكن، وتنفيذها.

وأضاف الأدميرال نيكولاي يومينوف:

نحن على يقين من أننا نسير في الاتجاه الصحيح.