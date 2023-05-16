نيوزيلندا… مقتل 10 أشخاص في حريق ضخم وسط ويلينغتون

لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص مصرعهم وفقد 11 آخرين في حريق ضخم بنُزل في العاصمة النيوزيلندية ويلينغتون، اليوم الثلاثاء.

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية، صباح اليوم الثلاثاء، بمقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص في حريق ضخم اندلع في نُزل وسط العاصمة ويلينغتون، وسط أنباء عن احتمال زيادة أعداد القتلى.

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وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أنه تم إجلاء العشرات بعد اندلاع حريق هائل في نزل في مدينة ويلينغتون، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، فضلا عن وجود عدد كبير من الأشخاص في عداد المفقودين، خاصة وأنه من المرجح سقوط المبنى جراء الحريق.

وأشارت إلى أن الحريق اندلع في نزل مكون من أربعة طوابق، وأن عدد القتلى المسجلين في الحريق وصل إلى 10 أشخاص، ولا يزال 11 شخصا في عداد المفقودين، مع إجلاء العشرات الآخرين.

ويشتبه في اندلاع الحريق عمدا في النزل الواقع في الضاحية المركزية لنيوتاون، وهو النزل المكون من أربع طوابق بنحو 92 غرفة.