روغوف: الجيش الروسي يشن هجوما على تجمع كبير للقوات الأوكرانية في أوريخوف

أفاد عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس حركة “نحن مع روسيا”، فلاديمير روغوف، بأن الجيش الروسي شن هجوما على تجمع كبير للقوات الأوكرانية في أوريخوف.
موسكو – سبوتنيك. وأكد روغوف أن القوات الروسية هاجمت باستخدام الصواريخ والمدفعية، تجمعا كبيرا للأفراد العسكريين التابعين للقوات الأوكرانية، في منطقة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دوي صافرات الإنذار في عدة مقاطعات أوكرانية
أمس, 23:48 GMT
ونشر فلاديمير روغوف في حسابه الرسمي على “تلغرام”، أنه “في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين، شن الجنود الروس هجوما مكثفا ببطاريتي صاروخ ومدفعية على حشد كبير لمقاتلي القوات الأوكرانية في الجزء الخلفي القريب من العدو غرب أوريخوف”.
ويشار إلى أن مقاطعة زابوروجيه أصبحت كيانا ضمن تشكيل روسيا الاتحادية، وذلك بعد الاستفتاء الذي جرى في أيلول/ سبتمبر 2022، والذي لم تعترف كييف بنتيجته.
وبحسب الوضع القائم، تسيطر اليوم روسيا على أكثر من 70% من مقاطعة زابوروجيه، غير أنه ما يزال مركز المقاطعة السابق، مدينة زابوروجيه، تحت سيطرة القوات الأوكرانية. ومنذ آذار/ مارس 2023، أصبحت مدينة ميليتوبول هي المركز الإداري للمقاطعة.
يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تحمل السلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية المسؤولية عنه.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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