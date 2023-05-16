"14 طنا من المواد الغذائية"… الأردن يرسل مساعدات إلى تركيا لمتضرري الزلزال

أعلنت الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية، أمس الاثنين، إرسال طائرة مساعدات محملة بالمواد الغذائية لمساعدة متضرري الزلزال في تركيا.

ونقلت وكالة “الأناضول”، مساء أمس الاثنين، عن بيان للهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية أن الطائرة الأردنية على متنها 14 طنا من المواد الغذائية سيتم إيصالها إلى تركيا بهدف توزيعها على مستحقيها من المتضررين إثر الزلزال المدمر، الذي ضرب البلاد في شهر فبراير/شباط الماضي.

الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية: إرسال طائرة مساعدات محملة بالمواد الغذائية لمساعدة متضرري #الزلزال في #تركياhttps://t.co/ElOpaL16lZ pic.twitter.com/yq0qQfY4w6 — Anadolu العربية (@aa_arabic) May 15, 2023

وذكر أمين عام الهيئة الأردنية، حسين الشبلي، أن المملكة مستمرة في تزويد الأشقاء المتضررين من الزلزال المدمر بالمساعدات الإنسانية.

وقال المسؤول الأردني:

يتم تجهيز التبرعات التي ترفد إلينا والتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على إرسالها لمستحقيها، من خلال القوات المسلحة الأردنية وسلاح الجو الملكي.

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وأشار حسين الشبلي إلى أن الطائرة الأردنية تعد الـ 14 من نوعها التي يتم إرسالها إلى تركيا منذ وقوع الزلزال في فبراير الماضي.

ويذكر أنه في 6 فبراير الماضي، ضرب زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجة مناطق جنوب شرق تركيا وشمال غربي سوريا بفاصل 9 ساعات، ما أدى إلى سقوط آلاف المنازل.

وشعر السكان بصدمات تحت الأرض، أعقبتها مئات الهزات الارتدادية في 11 محافظة تركية ودول مجاورة خاصة، وتجاوزت حصيلة ضحايا الكارثة 50 ألف قتيل في تركيا، و8 آلاف في سوريا.