صافرات الإنذار تدوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك في أوكرانيا

وبحسب الخريطة، دوت صافرات الإنذار في المقاطعات في الساعة 7:09، يتطابق مع توقيت موسكو.

يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تحمّل السلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية المسؤولية عنه.