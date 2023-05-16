الدفاعات الجوية تسقط مسيرة أوكرانية في كلينتسي في مقاطعة بريانسك الروسية

وذكر بوغوماز أن الحادث أدى إلى تضرر واجهة أحد المنازل.

ويشار إلى أن المواقع المدنية في مقاطعة بريانسك، الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، تتعرض لهجمات بمختلف أنواع الأسلحة من جانب القوات الأوكرانية.