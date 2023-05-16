الخارجية الروسية: أمريكا و"الناتو" يحاولان جعل آسيا الوسطى جسرا لتهديد روسيا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي “الناتو” يحاولان تحويل منطقة آسيا الوسطى إلى رأس جسر، لتهديد الحدود الجنوبية لروسيا.

وقال غالوزين، متحدثا في مؤتمر آسيا الوسطى الثالث لنادي “فالداي” للحوار: “الولايات المتحدة وحلف الناتو، يحاولان إشراك دول آسيا الوسطى فيما يسمى ببرامج الشراكة والدورات التدريبية، ولا يتوقفان عن المطالبة باستئناف التدريبات المشتركة في المنطقة ونشر بنيتها التحتية العسكرية”.

الخارجية الروسية: واشنطن لا تخفي استياءها من العلاقات العميقة لدول آسيا الوسطى مع موسكو

وأضاف أنه “من الواضح أن كل هذه الجهود تهدف إلى احتواء روسيا وفصل المنطقة عن بلادنا وتحويلها تدريجيًا إلى رأس جسر لتهديد حدودنا الجنوبية”.

أعلن مدير الدائرة الثالثة لبلدان رابطة الدول المستقلة في الخارجية الروسية، ألكسندر ستيرنيك، أن الولايات المتحدة لا تخفي استياءها من العلاقات العميقة لدول آسيا الوسطى مع روسيا.