المغرب يعلن إنتاج أول سيارة محلية الصنع وأخرى تعمل بالهيدروجين

كشف المغرب النقاب عن إنتاج أول سيارة محلية الصنع وأخرى تعمل بالهيدوجين قام بتطويرها مواطن مغربي.

وترأس الملك محمد السادس، أمس الاثنين، في القصر الملكي في الرباط “حفل تقديم نموذج سيارة أول مصنع مغربي، والنموذج الأولي لمركبة تعمل بالهيدروجين، قام بتطويرها مغربي (…) ما من شأنه تعزيز علامة صنع في المغرب، وتدعيم مكانة المملكة كمنصة تنافسية لإنتاج السيارات”، وفق موقع “هسبريس” المحلي.

المغرب أول دولة عربية تطلق علامتها الخاصة للسيارات .

سيارة نامكس Namex

مبروك للمغرب هذا الإنجاز. 🇸🇦💚🇲🇦 pic.twitter.com/sy6o1HlNJj — بندر التميمي🐎🖊️ (@13bandar2039) May 15, 2023

وجرى إنتاج السيارة من قبل شركة “نيو موتورز”، وهي شركة ممولة برؤوس أموال مغربية، والنموذج الأولي لمركبة الهيدروجين يتبع لشركة NamX “نامكس”، الذي أطلق عليه اسم مركبة الهيدروجين النفعية HUV Hydrogen Utility Vehicle.

ترأس #صاحب_الجلالة_الملك_محمد_السادس نصره الله بالقصر الملكي بالرباط حفل تقديم نموذج سيارة أول مُصنع مغربي والنموذج الأولي لمركبة تعمل بالهيدروجين قام بتطويرها مغربي وهما مشروعان مبتكران من شأنهما تعزيز علامة “صُنع في المغرب”وتدعيم مكانة المملكة كمنصة تنافسية لإنتاج السيارات🇲🇦🇲🇦 pic.twitter.com/NUphILE0j3 — Karim Ben Allal (@KrymLal) May 15, 2023

وقال مدير شركة “نيو موتورز”، إن السيارة المغربية، ستكون مُتاحة في السوق ابتداء من شهر يوليو/ تموز المقبل، بسعر يتراوح ما بين 170 ألف درهم (نحو 17 ألف دولار)، 190 ألف درهم (نحو 19 ألف دولار).

وأوضح أن “السيارة تعمل بالبنزين من فئة “كروس أوفر” صالحة للمناطق القروية والجبلية، وستوجه بالأساس إلى السوق المغربية، وفيما بعد إلى السوقين الأفريقية والأوروبية، على أن يتم في مرحلة مقبلة إصدار نسخة رباعية الدفع بمحرك كهربائي”.

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وأضاف أن الاستثمار المخصص لهذه السيارة يبلغ 156 مليون درهم (15.5 مليون دولار)، تم في إطار اتفاقية وقعتها الشركة مع وزارة الصناعة عام 2019، ويمتد ذلك عشر سنوات”.