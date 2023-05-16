قال دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، إن القوات المسلحة الروسية تمكنت من الاستيلاء على عدة مناطق محصنة للقوات الأوكرانية، في اتجاه أفدييفكا.

وأضاف بوشيلين: “بالنسبة لاتجاه أفدييفكا، قواتنا يتقدمون، يتقدمون في اتجاه بيرفومايسكي. كان هناك تحسن في المواقع أخيرا، لقد استولو على العديد من المناطق المحصنة للعدو”.

وفقًا لبوشيلين، في اتجاه ماريانسكي، فإن الوضع هناك صعب بسبب مواصلة كييف للنقل المنتظم للاحتياطيات الإضافية.

وأضاف بوشيلين: “الوضع في اتجاه أوغليدار متوتر أيضا”.

وصرح بوشيلين، بإنه تم تعزيز الأجنحة في مدينة أرتيوموفسك، حيث تم نقل احتياطيات وتعزيزات إضافية إلى هناك.

العملية العسكرية الروسية الخاصة الدفاعات الجوية تسقط مسيرة أوكرانية في كلينتسي في مقاطعة بريانسك الروسية

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).