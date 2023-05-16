ديسياتنيكوف: نظام كييف يسعى للتفريق بين شعبي روسيا وأوكرانيا

قال السفير الروسي لدى الأردن غليب ديسياتنيكوف، اليوم الثلاثاء، إن ثمة محاولات للتقليل من دور روسيا في هزيمة ألمانيا النازية. والسعي لتقسيم الشعبين الأوكراني والروسي.

وأكد أن الشعبين الروسي والأوكراني سيحافظان على روح الأخوة، على الرغم من حقيقة أن السياسيين الأوكرانيين يسعون لتقسيم الشعبين.

وقال ديسياتنيكوف في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” بمناسبة احتفال روسيا بيوم النصر في الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية): “لا شك أننا نواجه اليوم هجومًا إعلاميًا غير مسبوق على بلدنا. محاولات التقليل من دور روسيا في هزيمة ألمانيا الفاشية، وتشويه الحقائق التاريخية وتشويه صورة روسيا، لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل”.

وأشار ديسياتنيكوف إلى أن “الشعبين الروسي والأوكراني متحدان بالفعل بتاريخ واحد ودين وثقافة. نحن شعبان شقيقان. لسوء الحظ هناك سياسيون أوكرانيون وقادة في كييف بيننا يحاولون تقسيمنا”.

وشدد على أنهم “لن ينجحوا، ستواصل روسيا تعزيز العلاقات الإنسانية والثقافية والتاريخية مع الشعب الأوكراني والمساهمة في ازدهارهم”.

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وأضاف: “موسكو تسعى إلى هدف واحد وهو حماية مصالحها القومية وضمان أمن شعبها”.