الاستثمار المباشر الروسي في آسيا الوسطى خلال عام 2022 يتجاوز 3.6 مليار دولار

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، اليوم الثلاثاء، أن حجم الاستثمار الروسي المباشر في اقتصاد منطقة آسيا الوسطى، بلغ أكثر من 3.6 مليار دولار في عام 2022.

وقال غالوزين في كلمة له عبر الإنترنت في مؤتمر آسيا الوسطى الثالث لنادي فالداي للحوار: “بلغ حجم الاستثمار الروسي المباشر في اقتصاد المنطقة العام الماضي أكثر من 3.6 مليار دولار”. الخارجية الروسية: أمريكا و”الناتو” يحاولان جعل آسيا الوسطى جسرا لتهديد روسيا وأضاف نائب وزير خارجية روسيا، أن إجمالي حجم الاستثمارات المتراكمة في اقتصاد بلدان آسيا الوسطى منذ 2015، قد تجاوز 25 مليار دولار. وتستضيف جامعة تومسك الحكومية (غرب سيبيريا)، في الفترة 16-17 أيار/مايو، أعمال مؤتمر آسيا الوسطى الثالث لنادي فالداي للحوار موضوع “روسيا وآسيا الوسطى: التواصل مع العالم المتغير”؛ حيث يناقش نحو 60 خبيرا من 10 دول آفاق التعاون بين روسيا ودول آسيا الوسطى في بيئة جيوسياسية متغيرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي