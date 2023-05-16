مجلس النواب الليبي يصوت بالأغلبية على إيقاف رئيس الحكومة فتحي باشاغا

صوّت مجلس النواب الليبي بالأغلبية، اليوم الثلاثاء، على رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان، فتحي باشاغا، وإحالته للتحقيق.
كما كلّف مجلس النواب الليبي، وزير المال، الدكتور أسامة حماد، بتسيير مهام رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى وزارة المال، وفقا لبيان حصلت “سبوتنيك” على نسخة منه.
وأمس الاثنين، نشرت صفحة الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، على مواقع التواصل، أمس الاثنين، خطابا من فتحي باشاغا موجها إلى هيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب، والذي جاء نصه: “نفيدكم بأننا قررنا تكليف علي فرج القطراني نائب رئيس مجلس الوزراء بتسيير مهام مجلس الوزراء في الحكومة، مع تفويضه بكامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الوزراء”.
🔴 #عاجل | رئيس الحكومة الليبية #فتحي_باشاغا يكلف نائبه #علي_القطراني بتسيير مهام مجلس الوزراء وتفويضه بكامل الصلاحيات pic.twitter.com/L5TOAguBV9
— تلفزيون المسار (@almasartvlibya) May 16, 2023
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في آذار/ مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
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