محلل سياسي: نحن أمام لحظة إقليمية ودولية تراجع فيها الدور الأمريكي

قال الكاتب والمحلل السياسي قاسم قصير، إن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية خطوة مهمة، بعد التطورات التي شهدتها طيلة 11 عاما تقريبًا.

وأضاف، في تصريحات لـ”سبوتنيك”، أنها “تشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، لأن تنظيم العلاقات بين الدول العربية وسوريا يخدم الجميع، سواء على صعيد ترتيب الوضع الداخلي في سوريا أو على صعيد التجارة بين سوريا والدول العربية أو على صعيد عودة النازحين أو أي ملفات أخرى”، مشددًا على أن “هذه الخطوة أتت في الوقت المناسب وبالشكل الصحيح على أمل أن تستكمل بخطوات تطبيعية أخرى على المستوى الاقتصادي والاجتماعي”.

ولفت قصير إلى أنه “من الواضح أن أحد أهم النقاط التي جرى بحثها في الاجتماع الذي عقد في عمان قبل عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية هو ملف النازحين السوريين، لكن عودة النازحين تستلزم تأمين البنية التحتية من خلال إما إعادة بناء ما تهدم أو تأمين المساعدات، وإذا تم تقديم مساعدات إلى سوريا خلال القمة العربية فإنه من الممكن أن يشكل ذلك بداية لإعادة النازحين”.

وذكر أن “هناك بعض الدول لا تزال متحفظة على عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ولكن بتقديري نحن أمام لحظة إقليمية ودولية تراجع فيها الدور الأمريكي، وهذا ما لاحظناه من خلال الاتفاق السعودي الإيراني برعاية صينية ومن خلال عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية”.

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وأوضح قصير أن “لبنان معني بالتسويات الحاصلة في المنطقة، وصحيح أنه لم يحضر اجتماع عمان لكنه الآن حاضرًا في القمة العربية، وأظن أن عودة العلاقات بين الدول العربية وسوريا ينعكس إيجابًا على لبنان، ويصبح لبنان قادرًا على متابعة الملفات مع سوريا من دون أي حرج سياسي أو دبلوماسي”.

إلى ذلك، اعتبر أنه “حتى الآن هناك ضغط خارجي من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية قبل 15 حزيران/ يونيو، وقبل موعد نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان، هناك الآن موقف واضح من الدول العربية أنها لا تتدخل وتترك للبنانيين اختيار من يروه مناسبًا من دون وضع فيتو، وبرأيي الملف اليوم بين القوى السياسية اللبنانية، هناك جهودًا تبذل داخلية إما للتوافق بين قوى المعارضة أو للتفاهم بين بعض القوى على اختيار رئيس جمهورية”.