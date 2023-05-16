إيران عن المشاركة المرتفعة في الانتخابات الرئاسية التركية: انتصار للديمقراطية

أكدت إيران أن معدلات المشاركة الانتخابية المرتفعة في الانتخابات الرئاسية التركية، هي “انتصار للديمقراطية”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أمس الاثنين: “إن إجراء التصويت بنجاح في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية، يوم الأحد، علامة على انتصار الديمقراطية في الدولة المجاورة والمسلمة”.

وبينما تمنى كنعاني للمتنافسين في الانتخابات الرئاسية التركية كل التوفيق، فقدم تهنئته للشعب التركي ومنظمي الانتخابات، وكذلك الأحزاب السياسية في تركيا.

🔽 Iran congratulates Turkey over presidential, parliamentary votes Iranian Foreign Ministry Spokesman Nasser Kanaani has reacted to the high electoral participation rates in Turkey’s election, describing it as a victory for democracy. pic.twitter.com/NE6a3JZ998 — Iran Foreign Ministry 🇮🇷 (@IRIMFA_EN) May 15, 2023

وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، أحمد ينر، أمس الاثنين، إنه “حتى بعدما يتم فرز 35874 صوتا متبقية غير محسوبة في الخارج، فلن يضمن ذلك الأغلبية اللازمة للفوز بالانتخابات على الفور”، مؤكدا أن النتائج الأولية أظهرت حصول أردوغان على نسبة 49.51 في المئة، مقابل 44.88 في المئة لمنافسه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو، بينما حصل المرشح الثالث سنان أوغان على 5.17 في المئة من الأصوات.

أردوغان: سنخرج من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية منتصرين ونحقق فوزا تاريخيا

ويعتبر رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو، الذي يمثل المعارضة في حزب تحالف الشعب، الخصم الرئيسي للرئيس الحالي، رجب طيب أردوغان (مرشح تحالف الجمهور)، كما يشارك في الانتخابات المرشح عن تحالف آتا [الأجداد]، سنان أوغان.

وتجرى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/ أيار، في حال لم يفز أي من المرشحين بنسبة أكثر من 50% من الأصوات خلال الجولة الأولى.