الكويت تتسلم دعوة رسمية من الملك سلمان لحضور القمة العربية الـ 32

وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، دعوة رسمية لأمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، لحضور القمة العربية الـ 32، التي تنطلق خلال أيام.

تسلم الدعوة ولي عهد الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، في قصر “بيان” في العاصمة الكويتية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

ومن المقرر أن تنطلق الدورة العادية رقم 32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الـ 19 من مايو/ أيار الجاري في مدينة جدة السعودية.

خبراء: عودة سوريا للجامعة العربية تحول استراتيجي كبير ولحضور الأسد قمة الرياض “وزن مهم”

وتنعقد القمة العربية بمشاركة سوريا، التي استعادت مقعدها في الجامعة بقرار من مجلس الجامعة على المستوى الوزاري مطلع الشهر الجاري.

وتأتي القمة المقبلة في الوقت الذي تتجه فيه الدول العربية نحو إنهاء خلافاتها البينية وفي ضوء التقارب السعودي الإيراني وما يرافقه من عمليات تهدئة في المنطقة.