تعيين نائب رئيس الوزراء الأفغاني قائما بأعمال رئيس الحكومة

أكد مصدر حكومي أفغاني تعيين النائب السياسي لرئيس وزراء الحكومة الأفغانية المؤقتة مولوي عبد الكبير بدلا من ملا محمد حسن أخوند الذي طلب إجازة لأسباب مرضية.

كابول – سبوتنيك. وقال المصدر لـ”سبوتنيك”، اليوم الثلاثاء، إنه “تم تعيين مولوي عبد الكبير في منصب قائم بأعمال رئيس الوزراء، بدلا من ملا محمد حسن لأسباب صحية”.

وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، في 15 أغسطس/ آب 2021، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) من البلاد.

وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد، بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد إلى الإمارات، قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.

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وأعلنت طالبان في وقت سابق، أن حكومتها ستتفاعل مع المجتمع الدولي في إطار المبادئ الإسلامية.

وفرضت حركة طالبان قيودا على التعليم قبل الجامعي للفتيات في البلاد، منعتهن من الالتحاق بالمدارس، وذلك بالتوازي مع تنظيم السيدات لمظاهرات نسائية بين الحين والآخر في أفغانستان، منذ سيطرة الحركة على الحكم، بهدف المطالبة بحقوق المرأة.

وطالب المجتمع الدولي مرارا، طالبان باحترام حقوق المرأة، ولا سيما الحق في التعليم، وإنشاء حكومة شاملة، وعدم استخدام أراضي أفغانستان ضد الدول الأخرى، أمر بالغ الأهمية للاعتراف بالحكومة الحالية لأفغانستان.