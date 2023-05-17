بايدن: أنا على ثقة من أننا سنحرز تقدما بشأن تجنب التخلف عن سداد الديون

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه ينظر بتفاؤل إلى أفق حل مشكلة الدين العام الأمريكي، معتقدا أن هناك الكثير من العمل على العديد من القضايا الصعبة في هذا المجال.

واشنطن – سبوتنيك. وفي بيان للبيت الأبيض، أنه بعد جولة جديدة من المحادثات بين جو بايدن وزعماء الكونغرس: “شدد الرئيس على أنه بالرغم عن أن هناك الكثير من العمل على العديد من القضايا الصعبة، فهو ينظر بتفاؤل إلى أفق التوصل إلى اتفاق مسؤول بين الحزبين حول الميزانية إذا تفاوض الطرفان بحسن نية وأقرا بأن أيا منهما لن يحقق التلبية لمطالبه بالكامل”.

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وبحسب بيان البيت الأبيض، أوعز الرئيس الأمريكي ممثلي الطرفين أن يواصلا يوميا إجراء اجتماعات حول الجوانب غير المحلولة لمشكلة الدين العام.

ويذكر أن بايدن سينطلق إلى اليابان بزيارة حيث سيجري اجتماع زعماء الدول السبع الكبار، في وقت شدد قبيل تلك الزيارة على أن التخلف عن سداد الديون ليس خيارا، وأنه “على ثقة من أننا سنحرز تقدما بشأن تجنب التخلف عن سداد الديون”.

وفي يوم الثلاثاء الماضي، ناقش بايدن وقادة الكونغرس قضية الميزانية للسنة المالية 2024، لكنهم فشلوا في تحقيق اختراقات ذات مغزى.

وعلى الرغم من أن بايدن أعرب عن تفاؤله بشأن آفاق الاجتماع الثاني مع قادة الكونغرس، فقد قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، أول أمس الاثنين، إنه “لا يوجد تقدم” بشأن محادثات سقف الديون قبل الاجتماع.