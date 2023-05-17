محمد اشتية يطالب ألمانيا بالاعتراف بدولة فلسطين

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، ألمانيا، أمس الثلاثاء، بأخذ زمام المبادرة والاعتراف بدولة فلسطين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مساء أمس الثلاثاء، بأن تصريحات اشتية جاءت خلال استقباله وفدا برلمانيا ألمانيا، في مكتبه بالمقاطعة بمدينة رام الله بالضفة الغربية.

بمسيرة ومهرجان… الفلسطينيون يحيون الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة

وأكدت أن اشتيه أطلع الوفد البرلماني الألماني على آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، واستمرار الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني.

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتيه، الوفد الألماني، إلى الاعتراف بدولة فلسطين، وذلك “للحفاظ على حل الدولتين الذي يواجه تدميرا ممنهجا من قبل إسرائيل”، على حد قوله.

وقال محمد اشتية:

إذا لم يتم جعل الاحتلال مكلفا لن يتم تحقيق حل الدولتين.

وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني، المجتمع الدولي، بالضغط على إسرائيل من أجل وقف كافة الإجراءات الأحادية والالتزام بالاتفاقيات الموقعة، وعلى رأسها عقد الانتخابات في مدينة القدس المحتلة، وضمان مشاركة الأهالي الفلسطينيين فيها ترشحا وانتخابا.

وثمن محمد اشتية دعم ألمانيا لبلاده في العديد من القطاعات، وموقفها الثابت والداعم لحل الدولتين.

يأتي هذا في الوقت الذي يحيي فيه الفلسطينيون الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة الفلسطينية، حيث أعلنت اللجنة الوطنية العليا لإحياء الذكرى سلسلة فعاليات في كل المحافظات الفلسطينية.