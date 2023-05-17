قناة عبرية: أوكرانيا تطالب إسرائيل بتقليص حجم تجارتها مع روسيا

أفادت قناة عبرية، أمس الثلاثاء، بأن أوكرانيا قدمت قائمة طلبات جديدة إلى إسرائيل، ليس من بينها توريد الأسلحة.

وذكرت القناة العبرية الـ 14، في تقرير مصور لها، مساء أمس الثلاثاء، أن أوكرانيا تطالب إسرائيل بتقليص حجم تجارتها مع روسيا، بشكل كبير، وذلك في صورة “تهديد”، بحسب القناة نفسها.

אוקראינה דורשת מישראל לצמצם “משמעותית” את היקף הסחר שלה עם רוסיה; גורמים בקייב מאיימים שבמידה ולא תעשה כן, אוקראינה תגיב במישור הדיפלומטי#המהדורה_המרכזית@MaggieTabibi @sharongal @NatiLang32 pic.twitter.com/xsMHj9m8nz — עכשיו 14 (@Now14Israel) May 16, 2023

وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن المسؤولين في العاصمة الأوكرانية، كييف، قد هددوا الحكومة الإسرائيلية بأنه في حال عدم تقليص التجارة الإسرائيلية مع روسيا، فإن كييف سترد على المستوى الدبلوماسي، دون ذكر التفاصيل.

وأرفقت القناة في تقريرها شريط فيديو لزيارة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إلى روما، السبت الماضي، ولقائه بابا الفاتيكان فرانسيس.

أوكرانيا تبدأ اختبار نظام رصد صواريخ تسلمته من إسرائيل

وفي الرابع من الشهر الجاري، قال السفير الأوكراني لدى إسرائيل، يفغيني كورنيشوك، إن بلاده بدأت اختبار نظام لرصد الصواريخ صممته إسرائيل، موضحا أن نظاما كهذا، من شأنه أن يمنح الأوكرانيين مزيدا من الوقت للاحتماء من أي هجمات صاروخية، مضيفاً أنه قد يُفعَّل في غضون شهرين، وفقا لصحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية.

وقال السفير كورنيتشوك إن النظام المزود ببيانات من الرادارات الأوكرانية يخضع للاختبار حالياً في العاصمة.

وأضاف: “هذا مهم جدًا لبنيتنا التحتية المدنية والعسكرية. إنها المعدات التي ستسمح لنا بإنقاذ الأرواح”.

ووافقت إسرائيل على مشاركة التقنيات مع أوكرانيا العام الماضي، على الرغم من أنها أرجأت تلبية طلبات كييف لتزويدها بالأسلحة.