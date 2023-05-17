القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 63 مرة خلال 24 ساعة

أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 63 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت 357 قذيفة من عيارات مختلفة .

دونيتسك – سبوتنيك. وأكد بيان صدر عن الممثلية ونشر في صفحتها الرسمية على “تلغرام”، أنه “خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أبلغت البعثة عن 63 واقعة قصف من جانب القوات الأوكرانية … وأطلق العدو 357 قذيفة من عيارات مختلفة”.

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وأوضح بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية أن قصف القوات الأوكرانية استهدف المناطق السكنية، غورلوفكا، زايتسيفو، ياسينوفاتايا، دونيتسك، أوزيريانوفكا، بانتيليموفكا، كراسني بارتيزان، ألكساندروفكا، يفغينوفكا.

ويشار إلى أنه، أمس الثلاثاء، تم تسجيل 53 قصفا مدفعيا من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.