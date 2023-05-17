الجيش السوداني: ضربنا تمركزات لـ"الدعم السريع" وألحقنا بها خسائر في القوات والأسلحة

أكد الجيش السوداني، أمس الثلاثاء، اندلاع اشتباكات مع قوات “الدعم السريع” في مناطق شمال بحري ووسط العاصمة الخرطوم.

ونشر الجيش السوداني، مساء أمس الثلاثاء، بيانا أوضح من خلاله أنه “وجه ضربات مركزة على عدد من أماكن تمركزات الدعم السريع، نتج عنها خسائر كبيرة في القوات والأسلحة والمركبات”.

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣م

الموقف العملياتي مستقر بعموم البلاد ، عدا أجزاء من العاصمة القومية. جرت اشتباكات مع المليشيا المتمردة في شمال بحري ووسط الخرطوم ، كما وجهت قواتكم المسلحة ضربات مركزة علي عدد من أماكن تمركزات المتمردين نتج عنها خسائر كبيرة في القوات والأسلحة والمركبات . pic.twitter.com/q2MFQnIvne — القوات المسلحة السودانية – الإعلام العسكري (@GHQSudan) May 16, 2023

وأفاد البيان العسكري للجيش السوداني بأن “عناصر من قواته نصبت كمائن ناجحة ضد متحركات للدعم السريع في شمال بحري ودمرت 4 عربات مسلحة واستولت على 6، فيما تم القبض/ والقضاء على عدد من القناصين”.

وأشار البيان إلى أن “الموقف العملياتي مستقر بعموم السودان، عدا أجزاء من العاصمة القومية”.

وفي بيان سابق للجيش السوداني، جدد “الدعوة لأفراد المليشيا المتمردة بعدم جدوى التمادي في مغامرة التمرد الخاسرة، والاستفادة من عفو السيد القائد العام بالتبليغ لأقرب قيادة أو وحدة عسكرية بجميع أنحاء البلاد”.

الجيش السوداني يتهم الدعم السريع باقتحام مقرات سفارات السعودية والأردن وجنوب السودان والصومال

وكانت حصيلة قتلى المدنيين جراء الحرب الطاحنة التي يشهدها السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ اندلاع المعارك في منتصف أبريل/ نيسان الماضي، قد ارتفعت إلى 822 شخصا.

جاء ذلك وفق ما أعلنته نقابة أطباء السودان (غير حكومية)، أمس الثلاثاء، على وقع استمرار المعارك، دون أن يقود اتفاق مبدئي وُقّع أخيرا بين طرفي القتال في جدة السعودية إلى تخفيف حدة التوترات، وانعكاساتها على المدنيين العزل.

وتوصل وفدا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال المفاوضات، التي تستضيفها مدينة جدة السعودية، الخميس الماضي، إلى اتفاق مبدئي لحماية المدنيين في السودان من الاشتباكات المسلحة.

وينص إعلان جدة، وهو الاتفاق المبدئي الأولي الموقع بين طرفي الصراع المسلح في السودان، على تعهد الطرفين بالامتناع عن أي هجمات قد تلحق الضرر بالسكان المدنيين.