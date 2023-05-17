القنصل الروسي في الغردقة لـ"سبوتنيك": زيادة مرتقبة بعدد الرحلات من روسيا إلى الغردقة وشرم الشيخ

أعلن القنصل العام الروسي في الغردقة، فيكتور فوروباييف، اليوم الأربعاء، أن هناك زيادة مرتقبة في عدد رحلات شركات الطيران الروسية إلى الغردقة وشرم الشيخ المصريتين بأقرب وقت.

الغردقة – سبوتنيك. وقال فوروباييف لوكالة “سبوتنيك”، إنه “في الوقت الحالي تنفذ نحو 50 رحلة أسبوعيا من 6 مدن روسية إلى الغردقة. حسب معلوماتنا، من المرتقب في أقرب وقت زيادتها إلى الغردقة وشرم الشيخ”.

روسيا تستأنف الرحلات من مطار “نيجني نوفغورود” إلى شرم الشيخ

ويشار إلى أن المكتب الإعلامي في مطار نيجني نوفغورود الروسي الدولي، قد قرر في السابع من شهر فبراير/شباط الماضي، استئناف الرحلات الجوية من مطار “نيجني نوفغورود” الدولي إلى شرم الشيخ.

وجاء في بيان المكتب بهذا الشأن، بأنه “تقرر استئناف الرحلات الجوية من مطار نيجني نوفغورود الدولي الذي يحمل اسم الطيار الروسي الشهير تشكالوف (تدير أموره شركة “مطارات الأقاليم”) إلى مصر، بالتحديد إلى منتجع شرم الشيخ”.

وستقوم بتنفيذ هذه الرحلات شركة جديدة بالنسبة لهذا المطار وهي المصرية العالمية للطيران، وذلك بواسطة طائرات “إيرباص إيه 32”.

وأفاد بيان المكتب، آنذاك، بأنه “من المخطط أن تقوم المصرية العالمية للطيران، بتنفيذ رحلاتها الجوية مرتين في الأسبوع خلال يومي الأحد والأربعاء، في إطار تنفيذ برنامج الرحلات للطيران العرضي (الشارتر) ضمن مجموعة الرحلات السياحية”.

ويذكر في هذا الصدد، أن الرحلات الجوية بين مصر وروسيا أوقفت في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2015، عقب العمل الإرهابي الذي استهدف طائرة مدنية روسية فوق شبه جزيرة سيناء وأودى بحياة كل من كان على متنها وهم 224 شخصاً بمن فيهم الطاقم المتكون من 7 أشخاص.