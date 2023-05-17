خلال زيارته لطهران.. نوفاك يتوقع إحراز تقدم في مشاريع النفط والغاز الجديدة مع إيران

وكان السفیر الإیرانی لدى روسيا، كاظم جلالي، قد صرح لوكالة “إيرنا” الرسمية، أمس الثلاثاء، بأن “لجنة التعاون الاقتصادي الإيرانية الروسية تجتمع اليوم وغدا في طهران لمناقشة عدة مشاريع والتوقيع على اتفاقية خط حديد “رشت آستارا” بمشاركة ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي”.

وأضاف: “ستتم خلال زيارة نوفاك إلى طهران متابعة تذليل عقبات التعاون بين البلدين في المجالين النقدي والمصرفي، وسوف تعقب زيارة نوفاك إلى طهران، زيارة رئيسة البنك المركزي الروسي إلى إيران الأسبوع المقبل، وسوف تكون أيضا زيارة مهمة لاستكمال التعاون المصرفي”.