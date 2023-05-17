الجيش الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية بالقرب من الحدود اللبنانية

أعلن الجيش الإسرائيلي إجراء مناورة عسكرية في مناطق الشمال بالبلاد، بالقرب من الحدود اللبنانية، اليوم الأربعاء.

ونشر الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، بيانا عسكريا على حسابه الرسمي على “تويتر”، أكد من خلاله أنه سيجري، اليوم الأربعاء، مناورة للتعامل مع سقوط صواريخ وقذائف على الداخل الإسرائيلي.

תרגיל התרעה על ירי רקטות וטילים יתקיים מחר במועצה המקומית כפר ורדים, ובמהלכו תופעל התרעה בשעה 10:05. מדובר בתרגיל שגרתי שתוכנן מראש, כחלק מתכנית המוכנות לעורף לשנת 2023. אם תופעל התרעת אמת, תישמע אזעקה עולה ויורדת נוספת >> — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 16, 2023

وأكد البيان العسكري أن المناورة العسكرية ستجرى في منطقة “كفر فراديم” الواقعة بالشمال الإسرائيلي، والتي لا تبعد قليلا عن الحدود اللبنانية، على أن يتخللها تفعيل صافرات الإنذار في المنطقة.

إسرائيل توقع على عقد بيع أسلحة للجبل الأسود بقيمة 22 مليون دولار

وذكر بيان الجيش الإسرائيلي أن هذه المناورة تأتي ضمن تدريبات عسكرية روتينية تم التخطيط لها مسبقا، باعتبارها جزءا من خطة استعداد الجبهة الداخلية لعام 2023.

وفي السياق نفسه، وقعت، أمس الثلاثاء، وزارة الدفاع الإسرائيلية ونظيرتها في جمهورية الجبل الأسود، عقد بيع أسلحة بقيمة 22 مليون دولار، جاء ذلك وفق بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية، نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أول أمس الاثنين.

وكجزء من الاتفاق، ستقوم شركة “أنظمة إلبيت” (Elbit Systems) الإسرائيلية بتزويد جيش الجبل الأسود بقذائف هاون عيار 120 ملم يتم تركيبها على مركبات 4X4 مصفحة.

وتشمل الصفقة تدريب المقاتلين والقادة في كلية الصناعات العسكرية الإسرائيلية للأمن وتكنولوجيا المعلومات.