وقال المصدر إن “عملية استهداف منظومة “باتريوت” كانت بسرعة البرق، حيث تعرض فجأة لاستهداف بصاروخ كينجال لدرجة أن المنظومة نفسها لم يكن لديها الوقت الكافي لرصد الصاروخ وحماية نفسها”.

شويغو: لم نطلق العديد من صواريخ “كيجنال” التي تزعم كييف أنها أسقطتها

كما أكد المصدر للوكالة أن سرعة صواريخ كينزال تسمح لها بالوصول إلى منشآت عسكرية على أراضي أوكرانيا في غضون دقائق، وهذا هو السبب في أن أهدافًا مثل أنظمة الدفاع الجوي “باتريوت” ليس لديها الوقت لتغيير موقعها. بعد إطلاق أو تحميل صواريخ جديدة في القاذفات.