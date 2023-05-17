مصدر يكشف لـ"سبوتنيك" طريقة تدمير الجيش الروسي منظومة "باتريوت" في كييف

كشف مصدر مطلع لوكالة “سبوتنيك”، صباح اليوم الأربعاء، عن الطريقة التي استخدمها الجيش الروسي لتدمير منظومة الدفاع الجوية “باتريوت” في كييف.
وقال المصدر إن “عملية استهداف منظومة “باتريوت” كانت بسرعة البرق، حيث تعرض فجأة لاستهداف بصاروخ كينجال لدرجة أن المنظومة نفسها لم يكن لديها الوقت الكافي لرصد الصاروخ وحماية نفسها”.
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أمس, 19:22 GMT
كما أكد المصدر للوكالة أن سرعة صواريخ كينزال تسمح لها بالوصول إلى منشآت عسكرية على أراضي أوكرانيا في غضون دقائق، وهذا هو السبب في أن أهدافًا مثل أنظمة الدفاع الجوي “باتريوت” ليس لديها الوقت لتغيير موقعها. بعد إطلاق أو تحميل صواريخ جديدة في القاذفات.
ولفت المصدر إلى أن هناك احتمالا كبيرا في أن تكون طائرات روسية من طراز “ميغ 31 كا” هي التي أطلقت الصاروخ الفرط صوتي لاستهداف منظومة الدفاع الأمريكية.
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