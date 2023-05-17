قال الخبير العسكري، المقدم المتقاعد في جمهورية لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، إن الجيش الأوكراني يواصل حشد قواته بالقرب من مدينة أرتيوموفسك.

وقال ماروتشكو لوكالة “سبوتنيك”: “لوحظ أنه في قسم محدد بين بلدتي مينكوفكا-تشاسوف يار، التي تسيطر عليها كييف، توجد مجموعة كبيرة من المعدات العسكرية بالأسلحة والذخيرة والأفراد تتحرك على طول الخط”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة خبير عسكري لـ”سبوتنيك”: القوات الخاصة لكييف تعمل في اتجاه أرتيوموفسك

وأوضح أنه “بسبب الخسائر المنتظمة، فإن عدد وحدات العدو، على الرغم من الإمداد بقوات جديدة لا يتغير ويبقى كما هو تقريباً”.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).