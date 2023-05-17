طهران تعلن اعتقال الدوحة لـ6 إيرانيين دخلوا المياه الإقليمية القطرية

أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، عن “اعتقال 6 من رعاياها، بواسطة قوات خفر السواحل القطري، لكونهم دخلوا عن طريق الخطأ مياه هذا البلد من أجل الغوص والاستجمام”.

وقال سفير إيران لدى الدوحة حميد دهقاني، عبر حسابه على تويتر، “لقد بعثنا يوم الخميس، أحد الزملاء إلى مدينة راس لفان، للقاء الرعايا الـ6 الذين اعتقلوا بواسطة خفر السواحل القطري”، مضيفا أنهم بأتم الصحة والسلامة جميعا.

وأوضح أن “هؤلاء الرعايا دخلوا عن طريق الخطأ المياه الإقليمية القطرية من أجل الاستجمام والغوص”، مؤكدا أنه “يواصل الجهود بالتعاون مع المسؤولين المعنيين في هذا البلد، للإفراج عن هؤلاء المعتقلين وإعادتهم إلى إيران.

پنجشنبه یکی از همکاران را به شهر راس لفان، اعزام تا با شش هموطن دستگیر شده توسط گارد ساحلی قطر، دیدار کند. همگی سالم بودند. آنها در حال غواصی و تفریح به اشتباه وارد آبهای قطر شده بودند. در تلاشیم ان شاءالله با کمک مسئولان ذی ربط قطری آنها را آزاد و به کشورمان بازگردانیم. pic.twitter.com/3oI5QnUNyz — Hamid Dehghani (@hamidehghani) May 16, 2023

وكانت إيران أعلنت في أبريل/ نيسان الماضي، أن “السلطات القطرية أفرجت عن 17 مواطنا إيرانيا كانت قد احتجزتهم لانتهاكهم المياه الإقليمية القطرية عن طريق الخطأ”.

وقال السفير الإيراني لدى الدوحة، حميد دهقاني، عبر حسابه على “تويتر”، إنه “بجهود إيران وبمساعدة السلطات القطرية تم الإفراج عن 17 مواطنا إيرانيا انتهكوا بالخطأ المياه الإقليمية القطرية”.

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