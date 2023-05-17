وزير الاقتصاد الإيراني: نتفاوض مع نظيري السعودي بشأن مشاريع استثمارية في مجال النفط والغاز

صرح وزير الاقتصاد الإيراني، إحسان خاندوزي، اليوم الأربعاء، بأنه أجرى مباحثات مع نظيره السعودي، فيصل الإبراهيم، خلال زيارته الأخيرة إلى جدة.

وقال خاندوزي: “أجريت مباحثات مع نظيري السعودي بشأن مشاريع الاستثمار في النفط والغاز، ونأمل أن تؤدي المحادثات إلى تطورات إيجابية في هذا المجال”.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت الحكومة الإيرانية في بيان إن “وزير الاقتصاد إحسان خاندوزي يصل إلى العاصمة السعودية الرياض على رأس وفد اقتصادي. وستكون الاجتماعات الثنائية مع المسؤولين السعوديين، والكلمات التي ستلقى في اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية من أهم أهداف هذه الزيارة”.

وأضافت الحكومة الإيرانية: “هذه هي الزيارة الأولى لمسؤول من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى السعودية بعد الاتفاق الأخير بين البلدين على استعادة العلاقات”.

وزير الاقتصاد الإيراني من السعودية: حكومتنا ترحب بتوثيق العلاقات مع الجيران والدول العربية

وأعلنت الرياض وطهران، في مارس/ آذار الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد سنوات من القطيعة.

وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين، التي أدت دورا مهما في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.

يذكر أنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران، بعدما قامت السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.