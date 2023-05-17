وكالة: الإمارات تتسلم من السلطات الأردنية الإرهابي خلف عبد الرحمن حميد الرميثي

أعلنت الإمارات العربية المتحدة، أنها “تسلمت من السلطات الأردنية الإرهابي خلف عبد الرحمن حميد الرميثي”.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية- وام، بأن “الإمارات تسلمت من السلطات الأردنية الإرهابي خلف عبد الرحمن حميد الرميثي، الذي صدر بحقه حكم بسجنه 15 عاما، بتهمة إنشاء وتأسيس تنظيم سري يتبع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، والذي يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في دولة الإمارات”.

وبحسب البيان، “كانت إجراءات تسليم المذكور تمت وفقا لأمر القبض الصادر بحقه والاتفاقيات المبرمة بشأن التعاون القانوني والقضائي لمجلس وزراء الداخلية العرب المعنية بملاحقة المجرمين الفارين من العدالة الجنائية في الدول العربية”.

#الإمارات تتسلم من السلطات الأردنية الإرهابي خلف عبد الرحمن حميد الرميثي الذي صدر بحقه حكم من المحكمة الاتحادية العليا عام 2013 ، وقضت المحكمة غيابياً بسجنه 15 عاماً بتهمة إنشاء وتأسيس تنظيم سري يتبع جماعة الاخوان المسلمين الإرهابية #وام pic.twitter.com/NqLbitgHgQ — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) May 17, 2023