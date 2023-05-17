المبعوث الأممي: لا عائق يمنع إجراء الانتخابات المقبلة في ليبيا

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، أن “إجراء الانتخابات مرهون بتوافق جميع الأطراف”، مشيرًا إلى أنه “لا يرى أي سبب يمنع إجراء الانتخابات المقبلة”.

وشدد باتيلي، في تصريحات مع قناة “العربية”، على “ضرورة إشراك جميع الأطراف بمن فيهم قادة الأمن بالانتخابات الليبية”، رافضًا أي استثناءات في إشارة لإمكانية ترشح سيف الإسلام القذافي.

وقال المبعوث الأممي إن “الظروف مواتية لإجراء الانتخابات الليبية نهاية هذا العام كونها السبيل الوحيد لجلب الاستقرار والأمن للبلاد”، مؤكدا أن “توحيد السلطة داخل البلاد مرتبط بإرادة السياسيين”.

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يأتي ذلك في وقت صوّت مجلس النواب الليبي بالأغلبية، أمس الثلاثاء، على إقالة رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان، فتحي باشاغا، وإحالته للتحقيق.

كما كلّف مجلس النواب الليبي، وزير المال، الدكتور أسامة حماد، بتسيير مهام رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى وزارة المال، وفقا لبيان حصلت “سبوتنيك” على نسخة منه.

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وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، واحدة كانت برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في آذار/ مارس الماضي.