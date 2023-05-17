المبعوث الأممي: لا عائق يمنع إجراء الانتخابات المقبلة في ليبيا

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، أن “إجراء الانتخابات مرهون بتوافق جميع الأطراف”، مشيرًا إلى أنه “لا يرى أي سبب يمنع إجراء الانتخابات المقبلة”.
وشدد باتيلي، في تصريحات مع قناة “العربية”، على “ضرورة إشراك جميع الأطراف بمن فيهم قادة الأمن بالانتخابات الليبية”، رافضًا أي استثناءات في إشارة لإمكانية ترشح سيف الإسلام القذافي.
وقال المبعوث الأممي إن “الظروف مواتية لإجراء الانتخابات الليبية نهاية هذا العام كونها السبيل الوحيد لجلب الاستقرار والأمن للبلاد”، مؤكدا أن “توحيد السلطة داخل البلاد مرتبط بإرادة السياسيين”.
ليبيا.. 12 منظمة حقوقية و119 شخصية يوقعون على بيان يرفض قرارات لحكومة الدبيبة تخص المرأة
14 مايو, 06:29 GMT
يأتي ذلك في وقت صوّت مجلس النواب الليبي بالأغلبية، أمس الثلاثاء، على إقالة رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان، فتحي باشاغا، وإحالته للتحقيق.
كما كلّف مجلس النواب الليبي، وزير المال، الدكتور أسامة حماد، بتسيير مهام رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى وزارة المال، وفقا لبيان حصلت “سبوتنيك” على نسخة منه.
ليبيا… رئيس “الأمن القومي”: البرلمان لن يكون رهينة لآراء واشنطن أو البعثة الأممية
14 مايو, 11:10 GMT
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، واحدة كانت برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في آذار/ مارس الماضي.
والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك