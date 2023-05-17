الدفاع الجوي الروسي يسقط 19 مسيرة أوكرانية خلال يوم واحد

وبحسب البيان، منذ بداية العملية الخاصة، تم تدمير 427 طائرة عسكرية أوكرانية و 233 طائرة هليكوبتر و 4197 طائرة دون طيار، و 422 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات و 9206 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1100 قاذفة صواريخ متعددة ، 4837 مدفعية ميدانية وقذائف هاون بالإضافة إلى 10267 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.