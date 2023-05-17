المقداد يؤكد ترحيب العرب بالدور السوري وانعدام الخلافات حول القضايا المتعلقة بسوريا

أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، اليوم الأربعاء، أن العرب يرحبون بالدور السوري وأنه لا يوجد خلافات حول القضايا المتعلقة بسورية.

وقال المقداد في تصريح صحفي عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري في جدة، إن الأسد “سيرأس وفد البلاد إلى القمة العربية في جدة”، مضيفا “نعمل سوية مع أشقائنا العرب، وكل العرب يرحبون بالدور السوري وليس هناك خلافات حول القضايا المتعلقة بسوريا”.

وأضاف المقداد: “كافة المشاريع والقوانين المطروحة خلال الاجتماع عكست وجهات نظرنا لتجاوز الأزمة واحترام الدور الذي تقوم به سورية على المستويين الإقليمي والدولي، ومرتاحون لأجواء الاجتماعات ونرحب بأي دور عربي يحقق أهداف العمل المشترك”.

وزير خارجية سوريا: دمشق لا يمكن أن تغيب عن أي قمة عربية

وتابع المقداد: “نتطلع لأن يكون الدور العربي فاعلاً في مساعدة اللاجئين السوريين بالعودة إلى بلدهم ومما لا شك فيه أن عملية إعادة الإعمار ستسهل عودة هؤلاء اللاجئين”.

وأضاف المقداد: “نحن ممتنون بأن كل الدول العربية موجودة في هذه القمة، وهذا إنجاز للدور الذي قامت به السعودية التي نشكرها على تحضيرها الناجح للقمة وعلى تسهيلها لكل المداولات من أجل الخروج بمواقف عربية تعكس إرادة موحدة لمواجهة تحديات المستقبل”.