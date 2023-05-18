السفير حسام زكي لـ "سبوتنيك": اجتماع وزراء الخارجية العرب أصدر قرارات سياسية واقتصادية مهمة

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وأضاف، في تصريحات خاصة لـ “سبوتنيك”، أن هذه القرارات تتناول مجموعة بنود سياسية واقتصادية واجتماعية بعضها مهم للغاية.

ولفت إلى أن الاجتماع تناول النزاع السوداني، وموضوعات مهمة مثل سوريا وتطورات الوضع هناك في ظل عودة الوفود السورية للمشاركة في الاجتماعات، وكذلك قضية فلسطين، والتدخلات الدولية في الشؤون العربية وغيرها من القرارات المهمة.

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وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أوضح حسام زكي، أنها كانت كالعادة هي محور أساسي من محاور الوضع العربي بأكمله، مشيرا إلى أن الشأن العربي يتناول القضية الفلسطينية بكل اهتمام، وهذه القمة مثل القمم الأخرى من حيث الاهتمام بالقضية.

وأوضح زكي أن القرارات التي صدرت في الاجتماع، ذات أهمية بالنسبة للوضع الفلسطيني، ومتابعة ما يحدث هناك، وما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات وسياسات كلها غير شرعية دوليا وعربيا.

وتابع: “القمة تؤكد أن الدعم العربي السياسي لفلسطين لا يزال مستمرا، حيث عقدت اللجنة المشكلة في السابق، بقرار من قمة الجزائر الأخيرة، اجتماعا بخصوص دعم فلسطين ودعم عضويتها في المحافل الدولية والأمم المتحدة والاعتراف بها، مؤكدا أن الدعم العربي قائم ومستمر ما دامت القضية موجودة.