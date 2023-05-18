نوفاك: روسيا ستخصص 1.3 مليار يورو لإنشاء مشروع السكك الحديدية "رشت – أستارا"

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن روسيا ستخصص قرضًا بقيمة 1.3 مليار يورو لإنشاء مشروع السكك الحديدية “رشت – أستارا”.

وقال نوفاك للصحفيين: “من أجل تنفيذ هذا المشروع، تم تخصيص قرض مشترك بقيمة 1.3 مليار يورو، وفي الوقت نفسه، تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 1.6 مليار يورو”.

وأشار نوفاك إلى أنه سيتم توقيع عقد بين الشركات التجارية لبناء مشروع “رشت – أستارا”، اليوم الأربعاء، ووفقا له، سيستغرق التصميم حوالي عام، وبعد ذلك سيبدأ البناء.

ولفت نوفاك إلى أن حجم التجارة على طول ممر النقل بين الشمال والجنوب يمكن أن ينمو إلى 30 مليون طن سنويًا وحتى 60 مليونًا.

بوتين ورئيسي يوقعان عبر الفيديو اتفاقية مشروع السكك الحديدية “رشت – أستارا”

وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، على اتفاقية إنشاء مشروع السكك الحديدية “رشت – أستارا”، وذلك عبر تقنية الفيديو.

وقال الرئيس بوتين خلال مراسم التوقيع: إن “إطلاق خط سكة حديد “رشت – أستارا”، هو جزء من ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب، سيسمح بتنويع التدفقات العالمية وسيكون للنقل على طول الطريق مزايا تنافسية”.

وبدوره قال الرئيس الإيراني: إن “اتفاق إنشاء خط السكك الحديدية رشت – أستارا يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو التعاون بين إيران وروسيا”.