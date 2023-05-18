أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن روسيا وإيران تناقشان التسويات المتبادلة باليوان الصيني، وأن أكثر من 80% من تسويات البلدين تتم بالعملات الوطنية.

وقال نوفاك ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن تحقيق تقارب في موضوع التسويات بالعملات الوطنية أو عملات الدول ثالثة: “اليوم ناقشنا هذه القضايا بتفصيل كبير، بحضور وزارة المالية والبنك المركزي من جانبنا ومن جانب الزملاء الإيرانيين”.

وأضاف نوفاك: “لدينا بالفعل نحو 80% من التسويات بالعملات الوطنية، بالريال والروبل، وحصة اليورو والدولار والعملات الأخرى أقل من 20%”.

نوفاك: روسيا ستخصص 1.3 مليار يورو لإنشاء مشروع السكك الحديدية “رشت – أستارا”

وتابع نوفاك: “ندرس عملات الدول الأخرى بما في ذلك اليوان، وهذا أيضًا أحد الاتجاهات، ومصارفنا تعمل في هذا الاتجاه”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن نوفاك أن روسيا ستخصص قرضًا بقيمة 1.3 مليار يورو لإنشاء مشروع السكك الحديدية “رشت – أستارا”.

وفي السياق نفسه، أشار نوفاك إلى أن روسيا وإيران تناقشان إنشاء منصة تداول إلكترونية لمبيعات الغاز جنوبي إيران.