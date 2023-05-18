عمرها 1100 عام.. بيع أقدم مخطوطة للعهد القديم بـ 38 مليون دولار

بيعت مخطوطة ساسون، أقدم نسخة للعهد القديم (الكتاب المقدس لليهود)، تم الحفاظ عليها على حالها تقريبًا حتى يومنا هذا، اليوم الأربعاء في مزاد في نيويورك مقابل 38.1 مليون دولار.

وأصبحت ساسون المخطوطة اليهودية الأغلى التي تم بيعها على الإطلاق، حيث قام بشرائها الدبلوماسي الأمريكي ألفريد موزس، لصالح “نحن – متحف الشعب اليهودي”، بمدينة تل أبيب الإسرائيلية، حيث من المتوقع أن يتم عرضها هناك بشكل دائم، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

تم شراء المخطوطة التي يبلغ عمره ا1100 عام كجزء من مزاد دار سوذبيز للمزادات. قُدرت قيمتهل بـ 30 إلى 50 مليون دولار .

في آذار/مارس الماضي، عُرضت مخطوطة ساسون على الجمهور العام في المتحف بتل أبيب لمدة أسبوع واحد فقط، كجزء من جولة دولية قامت بها دار سوذبيز استعدادًا لبيعها.

התנ”ך העתיק בעולם, שמתוארך לשנת 900 לספירה, “קודקס ששון”, נמכר במכירה פומבית בניו יורק ב-38.1 מיליון דולר. הוא נקנה עבור מוזיאון “אנו” בתל אביב, שם כבר הוצג לאחרונה למשך זמן קצר בטרם הועמד למכירה הפומבית בסותבי’ס@YairEttinger pic.twitter.com/LZFl12313Y — כאן חדשות (@kann_news) May 17, 2023

تم إتمام عملية بيع المخطوطة في غضون دقائق قليلة، وشارك فيها منافسون من جميع أنحاء العالم، وفق الصحيفة.

وقالت إيرينا نيفزلين، رئيسة المتحف: “الحماسة هائلة لأن العهد القديم سيعود إلى أكبر متحف يهودي في العالم وموطنه الطبيعي”.

قال أوريت شاحام جوفير، كبيرة أمناء المتحف: “إن إدخال مخطوطة ساسون في مجموعة متحف الشعب اليهودي يشبه الفوز ببطاقة يانصيب للتاريخ”.

קודקס ששון, ספר התנ”ך העתיק והשלם ביותר, נרכש הערב עבור ״אנו – מוזיאון העם היהודי״ בסכום של 38.1 מליון דולר והפך לכתב היד היהודי היקר ביותר שנמכר אי פעם. הספר נרכש על ידי אלפרד מוזס – ויוענק למוזיאון אנו שיציג אותו בארץ @GLZRadio pic.twitter.com/gnI9iN6y9X — טליה בנון צור (@TaliaBanonTsur) May 17, 2023

وأضافت: “لا توجد كلمات تقريبا لوصف مدى إثارة أن نقدم كمتحف عنصرا مهما جدا لتاريخ وثقافة الشعب اليهودي. وهذا بلا شك هو أهم حدث في حياتي وأهم حدث في تاريخنا – كمتحف الشعب اليهودي. أنا ممتنة لألفريد موزس للتبرع الرائع لمجموعة المتحف”.

ويُطلق على هذه النسخة من العهد القديم “مخطوطة ساسون” نسبة إلى ديفيد سليمان ساسون (1880-1942) الذي كان يمتلكه، وكان لديه مجموعة خاصة من المخطوطات العبرية واليهودية.

هذه هي أكمل نسخة قديمة تم العثور عليها من العهد القديم، وسابقا تم بيع المخطوطة في مزاد علني من قبل جامع العهد القديم الشهير يعقوب(جاكي) صفرا.