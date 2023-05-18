إعلام: الشرطة القبرصية تحبط محاولة اغتيال صحفي روسي

تمكنت الشرطة القبرصية من إحباط محاولة اغتيال صحفي روسي لم يتم الكشف عن اسمه، وتم اعتقال شخصين مشتبه بهما في المحاولة.

وأفادت قناة التلفزيون القبرصية “ألفا”، صباح اليوم الخميس، بأن “الشرطة كشفت عن خطة لاغتيال صحفي روسي يعيش في قبرص واعتقلت بالفعل شخصين مشتبه بهما”.

اعتقال متهم جديد في قضية محاولة اغتيال الصحفي الروسي سولوفيوف

ووفقًا للتقرير الذي نشرته القناة التلفزيونية، تم تكليف رجل يبلغ من العمر 62 عامًا من أصل روسي-يهودي ومقيم بشكل دائم في بافوس بتنفيذ الجريمة، وكان الهدف اغتيال “الصحفي الروسي الذي يعيش أيضًا بشكل دائم في بافوس”.

وذكرت القناة: “يبدو أن رجلًا روسيًا يبلغ من العمر 56 عامًا، وصل إلى قبرص الأسبوع الماضي لتنفيذ العملية. وبعد عملية متنسقة للشرطة، تم العثور على الرجل البالغ من العمر 56 عامًا في فندق في ليماسول، حيث تم إلقاء القبض عليه. وظهر أمام محكمة ليماسول المحلية يوم السبت الماضي، التي قررت حبسه لمدة ستة أيام”.

وخلال التحقيق، تم تحديد هوية الرجل البالغ من العمر 62 عامًا الذي يُشتبه في تنظيم وصول الرجل البالغ من العمر 56 عامًا إلى قبرص وتنفيذ عملية القتل المستأجر.

التحقيق متواصل في قضية اغتيال الصحفيين الروس في جمهورية أفريقيا الوسطى

وذكرت القناة: “تم اعتقال المشتبه به في منزله في بافوس نهار السبت. وظهر أمام محكمة ليماسول المحلية أيضًا يوم الأحد، التي قررت احتجازه لمدة خمسة أيام. ويشتبه في كلا المتهمين بالتآمر لارتكاب جريمة قتل”.