العثور على 4 أطفال أحياء في غابات كولومبيا بعد تحطم طائرتهم قبل 17 يوما

أعلن الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، صباح اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الكولومبية عثرت على أربعة أطفال على قيد الحياة في أدغال منطقة كاكيتا بعد أن كانوا ركابًا على طائرة “سيسنا 206” المحطمة، وقضوا 16 يومًا في الغابة.

وكتب بيترو في تدوينة على حسابه في “تويتر”: “بعد عمليات البحث المكثفة التي قامت بها قواتنا المسلحة، تم العثور على أربعة أطفال على قيد الحياة الذين اختفوا بعد حادث الطائرة في غوافيار. فرحة كبيرة للبلاد”.

وأعلنت هيئة الطيران المدني الكولومبية أن طائرة “سيسنا 206” التي كانت تحلق من أراراكوارا إلى سان خوسيه ديل غوافياري في منطقة كاكيتا في جنوب البلاد أفادت بفشل المحرك وأرسلت إشارة طوارئ في الأول من مايو/ أيار.

مصرع 8 أشخاص في تحطم طائرة غربي كولومبيا

وعُثر على الطائرة بعد أكثر من 370 ساعة من عمليات البحث، حسبما ذكرت هيئة الطيران المدني الكولومبية. كما عُثر على جثة الطيار على متن الطائرة، ولكن لم يكن هناك أي ركاب، بما في ذلك الأطفال الأربعة، سواء في الكابينة أو في محيط الطائرة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “Tiempo” الكولومبية، تم تحديد هويتي الطيار الثاني هيرمان مندوسا والمسافرة ماجدالينا موكوتوي، وهي أم الأطفال الأربعة الذين تم إنقاذهم في النهاية. وأعمار أطفال ماجدالينا هي 13 و9 و4 سنوات و11 شهرًا.