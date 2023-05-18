مجلس الأمن الدولي يبحث اليوم بطلب من موسكو مسألة إمدادات الأسلحة إلى كييف

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة لبحث مشكلة إمداد كييف بالأسلحة الغربية، استجابةً لطلب روسيا.

الأمم المتحدة – سبوتنيك . وستبدأ الجلسة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو، ومن المتوقع أن تقدم نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، تقريرًا للمجلس.

العملية العسكرية الروسية الخاصة الدفاع الجوي الروسي يسقط للمرة الأولى صاروخ “ستورم شادو”

وفي 11 مايو/ أيار، أعلنت بريطانيا أنها أرسلت صواريخ “ستورم شادو” ذات المدى البعيد إلى أوكرانيا، بناءً على تأكيدات من كييف بأنها ستستخدم هذه الصواريخ فقط ضد أهداف في المناطق التي تعتبرها أوكرانيا جزءًا من أراضيها.

وردًا على ذلك، أكد المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن هذا التصرف يستدعي ردًا مناسبًا، وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن تسليم لندن لصواريخ “ستورم شادو” ذات المدى البعيد لكييف سيؤدي إلى تصعيد خطير في الصراع الأوكراني.