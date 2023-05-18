إعلام أوكراني: انفجار في مقاطعة فينيتسيا وسط أوكرانيا

أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، عن وقوع انفجار في مقاطعة فينيتسيا في وسط أوكرانيا، عقب إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء البلاد.
وجاء في رسالة نشرتها هيئة البث العامة الأوكرانية على قناتها عبر تطبيق “تلغرام”: “انفجار هز مقاطعة فينيتسيا”.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صافرات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا
00:52 GMT
وقال مراسل الهيئة أنه تم سماع انفجارات في مقاطعة خملنيتسكي غربي أوكرانيا أيضًا.
وفي وقت سابق، صابح اليوم، دوت صافرات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا، وفقًا لبيانات الخرائط عبر الإنترنت التابعة لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك