إعلام أوكراني: سماع دوي عدة انفجارات في العاصمة كييف

أفاد عمدة كييف، صباح اليوم الخميس، بوقوع عدة انفجارات في مناطق دارنيتسك ودينبروفسك في العاصمة الأوكرانية كييف، بحسب هيئة البث العامة الأوكرانية.

وكتب عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، عبر قناته بموقع “تلغرام” عن وقوع انفجارات في منطقتين في المدينة: دارنيتسك ودينيبروفسك.

العملية العسكرية الروسية الخاصة إعلام أوكراني: سماع انفجارات في مقاطعة خملنيتسكي غربي أوكرانيا

ووفقًا لرئيس الإدارة العسكرية المحلية سيرجي بوبكو، تم تسجيل سقوط حطام في منطقة دارنيتسك وفقًا للمعلومات الأولية، وقد تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في مدينة كييف.

وفي وقت سابق، صابح اليوم، دوت صافرات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا، وفقًا لبيانات الخرائط عبر الإنترنت التابعة لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.

وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تقف وراءه، وفقًا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الأوكرانية.

وتُشن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، صافرات الإنذار من الغارات الجوية تدوي في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.

العملية العسكرية الروسية الخاصة صافرات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا