إعلام أوكراني: سماع دوي عدة انفجارات في العاصمة كييف

أفاد عمدة كييف، صباح اليوم الخميس، بوقوع عدة انفجارات في مناطق دارنيتسك ودينبروفسك في العاصمة الأوكرانية كييف، بحسب هيئة البث العامة الأوكرانية.
وكتب عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، عبر قناته بموقع “تلغرام” عن وقوع انفجارات في منطقتين في المدينة: دارنيتسك ودينيبروفسك.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام أوكراني: سماع انفجارات في مقاطعة خملنيتسكي غربي أوكرانيا
02:08 GMT
ووفقًا لرئيس الإدارة العسكرية المحلية سيرجي بوبكو، تم تسجيل سقوط حطام في منطقة دارنيتسك وفقًا للمعلومات الأولية، وقد تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في مدينة كييف.
وفي وقت سابق، صابح اليوم، دوت صافرات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا، وفقًا لبيانات الخرائط عبر الإنترنت التابعة لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تقف وراءه، وفقًا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الأوكرانية.
وتُشن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، صافرات الإنذار من الغارات الجوية تدوي في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صافرات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا
00:52 GMT
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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