واردات الحبوب من روسيا إلى اليابان تزيد بنسبة 554.8%

كشفت إحصائيات وزارة المالية اليابانية، اليوم الخميس، أن واردات الحبوب من روسيا ارتفعت في أبريل/نيسان الماضي بنسبة 554.8% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.

كما انخفضت واردات الأسماك ومنتجات الأسماك، وفق البيانات الإحصائية التي نشرتها الوزارة، خلال الفترة المذكورة بنسبة 31.4% مقارنةً بأبريل/نيسان 2022. ولم يتم استيراد اللحوم ومنتجاتها.

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وتراجعت أيضًا واردات الخضروات، حيث قامت اليابان بتقليص وارداتها بنسبة 75.1% في أبريل 2023 مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي.

وكانت اليابان قد فرضت عقوبات على روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، معلنةً تجميد أصول 892 شخصا، وفرضت 83 مؤسسة يابانية بما في ذلك البنوك حظرا على الصادرات من اليابان إلى 363 منظمة وشركة ومؤسسة مرتبطة بصناعة الدفاع.