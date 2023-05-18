خبير أمريكي يعلق على تقويض منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" في كييف

كشف الخبير العسكري الأمريكي، تايلر روجوفي، أن تدمير أنظمة صواريخ “باتريوت” المضادة للطائرات في كييف من خلال الضربة الصاروخية الروسية كان حدثًا متوقعًا بسبب الخصائص التقنية العالية لهذا التطور الروسي.
وقال الخبير روجوفي في مقالة لموقع “War Zone”: “احتمال إتلاف أو تدمير نظام باتريوت بنيران العدو لا ينبغي أن يكون مفاجأة، فصواريخ كينجال الباليستية الروسية التي تُطلق من الجو ستكون أفضل الأسلحة التقليدية لمهاجمة هذه البطاريات بنجاح”.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخنجر الروسي “كينجال” في مواجهة باتريوت الأمريكي
أمس, 20:43 GMT
وتابع الخبير بالقول إن الصواريخ قد صممت للتهرب من الدفاعات الصاروخية على مستوى أعلى، لافتا إلى أن مثل هذه الدفاعات الجوية كانت ستُضرب على أي حال بسبب راداراتها، التي تنبعث منها إشارة كهرومغناطيسية قوية يسهل اكتشافها وتحديد موقعها الجغرافي.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء، أن القوات الروسية دمرت محطة رادار متعددة الوظائف و5 قاذفات لنظام “باتريوت” يوم الثلاثاء في كييف باستخدام صواريخ من طراز “كينجال”.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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