خبير أمريكي يعلق على تقويض منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" في كييف

كشف الخبير العسكري الأمريكي، تايلر روجوفي، أن تدمير أنظمة صواريخ “باتريوت” المضادة للطائرات في كييف من خلال الضربة الصاروخية الروسية كان حدثًا متوقعًا بسبب الخصائص التقنية العالية لهذا التطور الروسي.

وقال الخبير روجوفي في مقالة لموقع “War Zone”: “احتمال إتلاف أو تدمير نظام باتريوت بنيران العدو لا ينبغي أن يكون مفاجأة، فصواريخ كينجال الباليستية الروسية التي تُطلق من الجو ستكون أفضل الأسلحة التقليدية لمهاجمة هذه البطاريات بنجاح”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة الخنجر الروسي “كينجال” في مواجهة باتريوت الأمريكي

وتابع الخبير بالقول إن الصواريخ قد صممت للتهرب من الدفاعات الصاروخية على مستوى أعلى، لافتا إلى أن مثل هذه الدفاعات الجوية كانت ستُضرب على أي حال بسبب راداراتها، التي تنبعث منها إشارة كهرومغناطيسية قوية يسهل اكتشافها وتحديد موقعها الجغرافي.