موسكو: أوكرانيا ليست على جدول أعمال القمة الروسية الأفريقية

قال سفير المهمات الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، رئيس أمانة منتدى شراكة “روسيا-أفريقيا”، أوليغ أوزيروف، اليوم الخميس، إن موضوع أوكرانيا ليس على جدول أعمال القمة الروسية الأفريقية، ولكن يمكن مناقشته باقتراح من الشركاء الأفارقة.

وأجاب عن سؤال، بشأن ما إذا كانت التسوية الأوكرانية ستناقش خلال القمة: “لا نعتزم مناقشة هذه القضية في القمة، ما لم يتم التطرق إليها بالطبع من قبل الشركاء الأفارقة”.

وأضاف: “مبادرة المجموعة الأفريقية هذه لا تؤثر على جدول أعمال مؤتمر القمة”.

وأفاد أوزيروف: “تركز القمة التي ستعقد في نهاية يوليو/تموز، في سانت بطرسبورغ على تطوير العلاقات الثنائية بين روسيا والدول الأفريقية”.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على قبول مهمة القادة الأفارقة بشأن مبادرة السلام.

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