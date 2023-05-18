إعلام: اشتعال النيران في سيارة وسط تل أبيب والسلطات الإسرائيلية تشتبه بتفجير عبوة ناسفة

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، “اشتعال النيران في سيارة وسط العاصمة تل أبيب”.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في خبر عاجل لها، بأن “هناك اشتعال بالنيران في سيارة بوسط تل أبيب”، مؤكدةً أن السلطات تشتبه في أن السبب عبوة ناسفة.

בלב ת”א | חשד להנחת מטען חבלה: רכב עלה באש ברחוב ארלוזרוב בעיר, אין נפגעים@AnnaPines_ — גלצ (@GLZRadio) May 18, 2023

يأتي ذلك في وقت تشهد مدينة القدس الشرقية توترات متصاعدة واستنفارا أمنيا، استعدادًا لـ “مسيرة الأعلام” التي تنظمها جماعات إسرائيلية يمينية متطرفة، اليوم الخميس، بمناسبة ذكرى احتلال المدينة وضمها للدولة الإسرائيلية عام 1976.

وتسود مخاوف في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن تؤدي المسيرة التي تشق طريقها بين الأحياء العربية في القدس الشرقية إلى مواجهات مع سكان المدينة الفلسطينيين، تعيد إلى الأذهان الاشتباكات التي جرت في مايو/أيار 2021، والتي امتدت إلى المدن المختلطة (يسكنها عرب ويهود) في إسرائيل، وقادت إلى حرب مع حركة “حماس” في قطاع غزة استمرت 11 يوما وانتهت بوساطة مصرية.

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وسيطرت إسرائيل على الشطر الشرقي من القدس في 7 يونيو/حزيران 1976، وتعتبر القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة لها، فيما يصر الفلسطينيون على أن القدس الشرقية هي عاصمة لدولتهم المستقبلية.