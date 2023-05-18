7 بنادق قنص روسية بقدرات خارقة

تمثل بنادق القنص أحد أخطر الأسلحة التي يستخدمها الجنود في الحروب الحديثة، خاصة الأنواع التي يمكنها الوصول إلى أهدافها بطلقات خارقة من مسافات بعيدة.

وتزداد خطورة بنادق القنص عندما يقترن استخدامها بقناص محترف ضمن صفوف القوات الخاصة التابعة للجيوش الحديثة.

وفيما يلي مجموعة من أخطر البنادق الروسية الخارقة، التي يمكن لكل منها تنفيذ مهام قتالية مختلفة:

بندقية “موسين”

تستخدم طلقات عيار (7.62 * 54 مم) بمخزن سعته 5 طلقات، ويمكنها إطلاق النار في جميع الظروف حتى عندما يتم إلقاؤها في المياه.

“إس في دي”… بندقية قنص روسية أسطورية

وتصنف بندقية “موسين” بأنها أحد أخطر البنادق التي يرجع تاريخ تصنيعها إلى نهاية القرن التاسع عشر، ولا تزال تستخدم في بعض الصراعات في القرن الـ21، مما يجعل البعض يصفها ببندقية “القرون الثلاثة”.

بندقية “في إس إس”

تستخدم البندقية طلقات عيار (9 × 39 مم)، ويصل طولها لـ 89.4 سم ويصل مداها المؤثر لـ 400 متر.

وتم تزويد البندقية بنظام كاتم صوت يمنح جنود القناصة قدرة أكبر على التخفي خلال تنفيذ مهامهم.

“إس في – 99”

تستخدم البندقية طلقات عيار 5.6 ملم، ويصل طولها بكاتم صوت لـ 103 سم، ولها مدى تصويب يصل لـ 100 متر، بينما تصل سعة مخزنها لـ 10 طلقات.

“إس في-99″… بندقية قنص روسية صامتة للقوات الخاصة

ويصل وزن البندقية لـ 4.5 كغ وتتميز بدقة عالية في التصويب ومعدل ارتداد منخفض، مقارنة ببنادق القنص الأخرى.

ويوفر كاتم الصوت ومانع اللهب بالبندقية قدرة أكبر على التخفي خلال المهام التي يتولى القناصون تنفيذها خلال الحروب.

“إس في دي”

تستخدم طلقات عيار (7.62 * 54 ملم) وتم تصميمها لاستهداف جنود العدو والمركبات غير المدرعة من مسافة تصل لـ 1200 متر.

معلومات عن بندقية القنص الصينية “إل آر – 13″… صور

ويصفها موقع “كلاشنيكوف” الروسي بـ”البندقية الأسطورية”، مشيرا إلى أنها مستخدمة لدى الجيش الروسي والعديد من الجيوش حول العالم، كما يمكن تزويدها بأجهزة رؤية تقليدية أو أجهزة الرؤية الليلية ليمكن استخدامها على مدار الساعة.

“أو إس في – 96”

تستخدم “أو إس في – 96” طلقات عيار (12.7 * 107 ملم) ويصل مداها لـ 1800 مترا، وتعمل بنظام الإطلاق الفردي وهي مزودة بمخزن سعة 5 طلقات.

وبفضل نظام التعمير الذاتي للبندقية، فإنها توفر للقناصل السرعة المطلوبة لإنجاز مهامه القتالية خلال أشد ظروف الحروب تعقيدا.

“في كي إس”

تستخدم البندقية “في كي إس” طلقات عيار (12.7 * 55 ملم) للاشتباك مع الأهداف من مسافات تزيد على 600 متر.

سلاح قنص من العيار الثقيل… معلومات عن البندقية الروسية “في كي إس”

ويمكن تزويد البندقية بمانع لهب لزيادة قدرة القناص على التخفي، ليصل طولها الإجمالي لـ 112.5 سم.

وتعمل البندقية بنظام تعمير يدوي ومزودة بمخزن سعته 5 طلقات فائقة القوة يمكنها اختراق السترات الواقية.

“إم تي إس – 116 إم”

تستخدم “إم تي إس – 116 إم” طلقات عيار (7.62 * 51 ملم) أو (7.62 * 54 ملم)، ويصل مداها لـ 1300 متر ووزنها بمخزن طلقات فارغ إلى 6.5 كغ.

وتم تصميم البندقية لاستهداف الجنود واختراق السترات الواقية والعربات غير مدرعة، وهي مزودة بنظام تعمير يدوي ويمكن تزويدها بأنظمة رؤية ليلية.