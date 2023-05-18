الرئيس العراقي يتحدث عن أهمية توطيد العلاقات مع الجامعات الدولية

تحدث الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، عن أهمية توطيد العلاقات مع الجامعات الدولية وذلك في إطار الاهتمام بالنهوض بواقع التعليم العالي في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” بيانا لرئاسة الجمهورية العراقية ذكر أن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، زار اليوم جامعة السليمانية برفقه وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني، ووزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق يعقوب”.

ولفت البيان إلى أن رشيد حضر مهرجان جامعة السليمانية الذي عقد بعد انقطاع لسنوات، وبمستوى عالٍ من التنظيم والمشاركة، حيث اطلع على نشاطات الطلبة ضمن فعاليات المهرجان التي تضمنت بحوث التخرج وفي المجالات الأكاديمية المختلفة، ومشاريع أخرى لتطبيقات عملية لما تلقاه الطلبة من دروس نظرية، كما التقى الرئيس العراقي بالكادر التدريسي والإداري للجامعة.

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وأكد رشيد ضرورة النهوض بواقع التعليم العالي في البلاد سيما في المجالات العلمية والأكاديمية، مؤكدا دعمه لكل ما من شأنه الارتقاء بالمستوى التعليمي في الجامعة، ومن بين ذلك توطيد العلاقات والتنسيق والتعاون مع الجامعات الدولية المعتمدة وتبادل الخبرات معها وبما يعود بالفائدة على تطوير التعليم العالي في الإقليم والعراق ككل.