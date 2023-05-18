أنقرة تنتقد "صمت" الولايات المتحدة على اعتقال ألمانيا لصحفيين تركيين

انتقدت تركيا “صمت” الولايات المتحدة على توقيف صحفيين تركيين في مدينة فرانكفورت الألمانية.

جاء ذلك في تصريحات لرئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، اليوم الخميس، بحسب وكالة “الأناضول”.

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وامتنع نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، عن الرد على سؤال لمراسل قناة “تي آر تي وورلد” التركية في واشنطن، بشأن هذه المسألة.

وفي تعليقه على موقف المسؤول الأمريكي، قال ألطون: “عميان قادة عميان. بقدر هذه العملية البشعة التي استهدفت صحفيين أتراك يؤدون الأنشطة الصحفية بشكل قانوني في ألمانيا، لا يمكن أيضًا قبول الصمت على الممارسات إطلاقا”.

وكانت الشرطة الألمانية قد داهمت أمس الأربعاء، مكتب صحيفة “صباح أوروبا” التركية بفرانكفورت، واعتقلت الصحفيين إسماعيل أرال وجميل ألباي، وذلك إثر تفتيش منزلهما ومصادرة أجهزة الحواسيب والهواتف الخاصة بهما.